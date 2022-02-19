محمد بن مسعود - الدمام - طالب بجدول زمني لانضمام بلاده لـ”الناتو” قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت: “لا أعرف ما الذي يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لهذا السبب أقترح أن نلتقي”. وطالب “زيلينسكي” بإطار زمني “واضح” لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وفقًا لـ”فرانس 24”. وقال: “ما الذي يمكن للناتو القيام به؟ يمكنه دعم أوكرانيا وقدراتها الدفاعية بقوة عبر تقديم جداول زمنية واضحة وعملية لانضوائها تحت مظلة الحلف”. وأضاف الرئيس الأوكراني: “تلقت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. ولا نملك أسلحة، ولكن لدينا الحق في المطالبة بتغيير سياسة المهادنة إلى أخرى تضمن الأمن والسلام”.روسيا أوكرانيا

19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443 09:31 PM طالب بجدول زمني لانضمام بلاده لـ”الناتو” الرئيس الأوكراني: لا أعرف ماذا يريد “بوتين”.. وأقترح أن نلتقي الرئيس الأوكراني: لا أعرف ماذا يريد “بوتين”.. وأقترح أن نلتقي قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت: “لا أعرف ما الذي يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لهذا السبب أقترح أن نلتقي”. وطالب “زيلينسكي” بإطار زمني “واضح” لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وفقًا لـ”فرانس 24”. وقال: “ما الذي يمكن للناتو القيام به؟ يمكنه دعم أوكرانيا وقدراتها الدفاعية بقوة عبر تقديم جداول زمنية واضحة وعملية لانضوائها تحت مظلة الحلف”. وأضاف الرئيس الأوكراني: “تلقت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. ولا نملك أسلحة، ولكن لدينا الحق في المطالبة بتغيير سياسة المهادنة إلى أخرى تضمن الأمن والسلام”. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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