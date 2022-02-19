شاهد.. رياح عاتية تعطل فعاليات أولمبياد “بكين 2022”

محمد بن مسعود - الدمام - تسببت الرياح العاتية في محيط جبل “تشانغجياكو” بالصين، في تأجيل حدث “التزلج الألبي” الأولمبي الأخير. ويواجه المنظمون سباقًا مع الزمن لإعادة جدولة الحدث، الذي يضم 15 فريقًا في مرحلة التصفيات الأخيرة.

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