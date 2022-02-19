شكرا لقرائتكم خبر 2700 جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا ، نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية برئاسة الحرمين 2760 جولة رقابية خلال جمادى الآخرة، في الوكالات والإدارات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمرافق الخارجية التابعه لها.

وجاءت الجولات من خلال تنفيذ 1800 جولة على مدار الساعة في الحرم المكي من خلال الفترات الأربع بواقع 15 جولة لكل فترة، وتنفيذ 480 جولة في مبنى الرئاسة بواقع 8 جولات على الأدوار والأقسام عن كل فترة.

وبمبنى التبريد (التشيلر) نُفذت 30 جولة بواقع جولة واحدة في اليوم، وفي مجمع الكسوة والمعرض نفذت 120 جولة من خلال فترتين بواقع جولتين لكل فترة بالمرفق.

وكذلك بمكتبة الحرم المكي الشريفن نفذت 240 جولة من خلال الفترتين بواقع 4 جولات لكل فترة. وأخيرا نفذت 30 جولة بإدارات المخزون والمستودعات والحركة بواقع 30 جولة لكل إدارة.

وضمن مبادرة «إفطار صائم»، وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية 2000 وجبة الخميس الماضي على قاصدي المسجد الحرام في صحن المطاف والمسعى، في إطار مبادرة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا»، والتي تهدف إلى تقديم مبادرات تطوعية ومجتمعية عدة، وبرامج جديدة ومواكبة التطورات، وتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة التنسيق والإشراف تركي الحارثي، أن المبادرة المقدمة تهدف إلى توزيع وجبات الإفطار لقاصدي المسجد الحرام، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في ظل ظروف جائحة كورونا كوفيد-19 التي تطبقها الرئاسة العامة.

أبرز الخدمات بالمسجد الحرام ليوم الجمعة

2184 حافظة مياه زمزم

54 لترا للتعقيم باستخدام الروبوتات

2260 مستفيدا من التوعية الرقمية

722 عربة عادية مصروفة للمستفيدين

17,915 مستفيدا من الإرشاد باللغات

8985 مستفيدا من الأدلة والإرشاد

61 مستفيدا من خدمات التطويف

469 عربة كهربائية

1512 مستفيدا من تطبيق منارة الحرمين

64 مستفيدا من الإرشاد بساحات الحرم

25 طنا كمية النفايات

1417 لترا من معقمات الأيدي