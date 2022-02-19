2700 جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين

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وجاءت الجولات من خلال تنفيذ 1800 جولة على مدار الساعة في الحرم المكي من خلال الفترات الأربع بواقع 15 جولة لكل فترة، وتنفيذ 480 جولة في مبنى الرئاسة بواقع 8 جولات على الأدوار والأقسام عن كل فترة.
وبمبنى التبريد (التشيلر) نُفذت 30 جولة بواقع جولة واحدة في اليوم، وفي مجمع الكسوة والمعرض نفذت 120 جولة من خلال فترتين بواقع جولتين لكل فترة بالمرفق.
وكذلك بمكتبة الحرم المكي الشريفن نفذت 240 جولة من خلال الفترتين بواقع 4 جولات لكل فترة. وأخيرا نفذت 30 جولة بإدارات المخزون والمستودعات والحركة بواقع 30 جولة لكل إدارة.
وضمن مبادرة «إفطار صائم»، وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية 2000 وجبة الخميس الماضي على قاصدي المسجد الحرام في صحن المطاف والمسعى، في إطار مبادرة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا»، والتي تهدف إلى تقديم مبادرات تطوعية ومجتمعية عدة، وبرامج جديدة ومواكبة التطورات، وتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.
وأوضح مدير إدارة التنسيق والإشراف تركي الحارثي، أن المبادرة المقدمة تهدف إلى توزيع وجبات الإفطار لقاصدي المسجد الحرام، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في ظل ظروف جائحة كورونا كوفيد-19 التي تطبقها الرئاسة العامة.
أبرز الخدمات بالمسجد الحرام ليوم الجمعة
2184 حافظة مياه زمزم
54 لترا للتعقيم باستخدام الروبوتات
2260 مستفيدا من التوعية الرقمية
722 عربة عادية مصروفة للمستفيدين
17,915 مستفيدا من الإرشاد باللغات
8985 مستفيدا من الأدلة والإرشاد
61 مستفيدا من خدمات التطويف
469 عربة كهربائية
1512 مستفيدا من تطبيق منارة الحرمين
64 مستفيدا من الإرشاد بساحات الحرم
25 طنا كمية النفايات
1417 لترا من معقمات الأيدي
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