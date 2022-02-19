تسليم هدية خادم الحرمين من المصاحف لكينيا

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وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا أن الهدية تجسد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين اتساقا مع رسالتها وريادتها في العالم الإسلامي، منوها بالدور الذي تبذله وزارة الشؤون الإسلامية في الإشراف على توزيعها للمسلمين بالعالم تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة.
من جانبه نوه رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا بأن الهدية تعد أفضل طريقة لنشر الدعوة إلى الوسطية والاعتدال الذي تتبناه المملكة حول العالم، مبينا أن إنشاء المملكة مجمعا لطباعة المصحف الشريف يعد من الجهود الكبيرة في الحفاظ على القرآن وخدمة المسلمين العالم. وقدم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين لتقديم هذه الهدية القيمة والغالية لمسلمي كينيا.
بدوره أكد مدير الكلية الإسلامية أن هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة من أعظم الأعمال النبيلة التي تقدمها المملكة لخدمة مسلمي كينيا.
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