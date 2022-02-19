شكرا لقرائتكم خبر تسليم هدية خادم الحرمين من المصاحف لكينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد السلمان، بمقر سفارة المملكة في العاصمة نيروبي أمس الأول، الدفعة الخامسة من هدية خادم الحرمين الشريفين والبالغة 32700 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات معاني القرآن الكريم ليبلغ إجمالي ما وصل من المصاحف الشريفة 73050 نسخة، بحضور رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الحاج حسن أولي نادو، ومدير الكلية الإسلامية اثي ريفر وعدد من الدعاة والشخصيات الإسلامية والسياسية البارزة.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا أن الهدية تجسد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين اتساقا مع رسالتها وريادتها في العالم الإسلامي، منوها بالدور الذي تبذله وزارة الشؤون الإسلامية في الإشراف على توزيعها للمسلمين بالعالم تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة.

من جانبه نوه رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا بأن الهدية تعد أفضل طريقة لنشر الدعوة إلى الوسطية والاعتدال الذي تتبناه المملكة حول العالم، مبينا أن إنشاء المملكة مجمعا لطباعة المصحف الشريف يعد من الجهود الكبيرة في الحفاظ على القرآن وخدمة المسلمين العالم. وقدم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين لتقديم هذه الهدية القيمة والغالية لمسلمي كينيا.

بدوره أكد مدير الكلية الإسلامية أن هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة من أعظم الأعمال النبيلة التي تقدمها المملكة لخدمة مسلمي كينيا.