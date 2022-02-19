تراجع إصابات كورونا إلى 997 .. وشفاء 1928 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تراجعا ملحوظا، حيث سجلت وزارة الصحة أمس 997 إصابة مؤكدة، فيما تماثلت 1928 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الـ24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة 876 حالة. وبينت أنه جرى تسجيل حالة وفاة واحدة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات. إجمالي الإصابات 738,331 حالات التعافي 709,420 الحالات النشطة 19,929 إجمالي الوفيات 8982

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