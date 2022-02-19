شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يتفقد الطائف والمويه وميسان.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتفقد أمير المنطقة اليوم محافظات الطائف والمويه وميسان، فيما يزور الاثنين محافظات تربة والخرمة ورنية، يلتقي خلالها الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يستعرض ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية.
ويرافقه خلالها مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.
ويترأس الفيصل خلال الزيارات اجتماعات لاستعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، ومناقشة سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.
وأسهمت جولات أمير المنطقة في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشاريع تنموية، كما كانت سببا رئيسا في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحريك العمل في المتعثر منها، وكان لها دورها في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية.
من ثمار الجولات:
- إنشاء وتدشين مشاريع للتعليم الجامعي
- إيصال المياه المحلاة لجميع المحافظات
- توفير الخدمات الصحية والكهرباء
- مشاريع خدمية لتحقيق استراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يتفقد الطائف والمويه وميسان.. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.