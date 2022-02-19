شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يتفقد الطائف والمويه وميسان.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستأنف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، بزيارة محافظاتها الشرقية.

ويتفقد أمير المنطقة اليوم محافظات الطائف والمويه وميسان، فيما يزور الاثنين محافظات تربة والخرمة ورنية، يلتقي خلالها الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يستعرض ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية.

ويرافقه خلالها مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

ويترأس الفيصل خلال الزيارات اجتماعات لاستعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، ومناقشة سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

وأسهمت جولات أمير المنطقة في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشاريع تنموية، كما كانت سببا رئيسا في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحريك العمل في المتعثر منها، وكان لها دورها في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية.

من ثمار الجولات:

