الإيقاع بـ14,627 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة، بـ14,627مخالفا، خلال الفترة من 10 إلى 16 فبراير الحالي. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات: 1 - إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات في مناطق المملكة 14,627مخالفا، منهم: 7953 مخالفا لنظام الإقامة 4732 مخالفا لنظام أمن الحدود 1942 مخالفا لنظام العمل 2 - إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 428 شخصا، منهم40% يمنيو الجنسية 55 % إثيوبيو الجنسية 5 % جنسيات أخرى ضبط 86 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة 3 - ضبط 12 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 4 - إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 99,989 وافدا مخالفا، منهم 88,597 رجلا 11,392 امرأة 5 - إحالة 87,309 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 2949 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 8486 مخالفا

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