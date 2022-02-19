محمد بن مسعود - الدمام - قالت السلطات اليونانية، اليوم السبت، إن 12 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين بعد حريق اجتاح عبارة كانت تبحر من اليونان إلى إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة ، بينما كان رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على النيران.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون اليوناني الرسمي تصاعد أعمدة الدخان من العبارة “يوروفيري أوليمبيا” التي ترفع العلم الإيطالي.
وكان على متن السفينة 241 راكبا و51 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق، وقد نقلت سفن الإنقاذ بالفعل معظمهم إلى جزيرة كورفو.
كانت هذه تفاصيل خبر رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على حريق في عبارة قبالة شواطئ اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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