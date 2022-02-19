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قَبِلت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكوى التي تَقدم بها لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، ضد لاعب نادي النصر “تاليسكا”، وتغريم الأخير مبلغًا قدره 10 آلاف ريال.
ورفضت “لجنة الانضباط” الشكوى التي تَقدم بها نفس اللاعب ضد نادي النصر والمدير التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي، بشأن مخالفة نادي النصر للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.
ومن ضمن القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق اليوم، إلزامُ رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، ولاعب نادي النصر تاليسكا، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل منهما؛ لقيامهما بالإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة التي أقيمت بين الاتحاد والنصر.
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“الانضباط والأخلاق” تفرض غرامة مالية على لاعب النصر “تاليسكا” لصالح “حمدالله”
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-19
قَبِلت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكوى التي تَقدم بها لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، ضد لاعب نادي النصر “تاليسكا”، وتغريم الأخير مبلغًا قدره 10 آلاف ريال.
ورفضت “لجنة الانضباط” الشكوى التي تَقدم بها نفس اللاعب ضد نادي النصر والمدير التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي، بشأن مخالفة نادي النصر للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.
ومن ضمن القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق اليوم، إلزامُ رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، ولاعب نادي النصر تاليسكا، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل منهما؛ لقيامهما بالإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة التي أقيمت بين الاتحاد والنصر.
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443
07:35 PM
عاقبت رئيس النصر بدفع غرامة مالية
قَبِلت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكوى التي تَقدم بها لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، ضد لاعب نادي النصر “تاليسكا”، وتغريم الأخير مبلغًا قدره 10 آلاف ريال.
ورفضت “لجنة الانضباط” الشكوى التي تَقدم بها نفس اللاعب ضد نادي النصر والمدير التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي، بشأن مخالفة نادي النصر للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.
ومن ضمن القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق اليوم، إلزامُ رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، ولاعب نادي النصر تاليسكا، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل منهما؛ لقيامهما بالإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة التي أقيمت بين الاتحاد والنصر.
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