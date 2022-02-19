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حافظ فريق مضر لكرة اليد، على صدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد برصيد 23 نقطة، بعد انتصاره على الترجي (26-27) في المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري والتي أطلق عليها الاتحاد السعودي لكرة اليد مسمى (جولة يوم التأسيس) تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي الذي يصادف يوم 22 فبراير الجاري.
وواصل الخليج ملاحقته للمتصدر بـرصيد21 نقطة بعد فوزه على السلام (31-24)، وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة عن تعادل الزلفي مع الصفا بنتيجة (27-27)، وتعادل الأهلي مع المحيط (28-28)، وتغلب النور على العدالة بنتيجة (35-34)، وتمكن القارة من كسب منافسه الوحدة (28-24).
يوم التأسيس الدولة السعودية مضر الترجي الدوري الممتاز لكرة اليد
في “جولة يوم التأسيس”.. “مضر” يتمسك بـصدارة ممتاز اليد
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-19
حافظ فريق مضر لكرة اليد، على صدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد برصيد 23 نقطة، بعد انتصاره على الترجي (26-27) في المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري والتي أطلق عليها الاتحاد السعودي لكرة اليد مسمى (جولة يوم التأسيس) تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي الذي يصادف يوم 22 فبراير الجاري.
وواصل الخليج ملاحقته للمتصدر بـرصيد21 نقطة بعد فوزه على السلام (31-24)، وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة عن تعادل الزلفي مع الصفا بنتيجة (27-27)، وتعادل الأهلي مع المحيط (28-28)، وتغلب النور على العدالة بنتيجة (35-34)، وتمكن القارة من كسب منافسه الوحدة (28-24).
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443
07:26 PM
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443
08:48 PM
وسط ملاحقة الخليج وتجاوز الترجي
حافظ فريق مضر لكرة اليد، على صدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد برصيد 23 نقطة، بعد انتصاره على الترجي (26-27) في المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري والتي أطلق عليها الاتحاد السعودي لكرة اليد مسمى (جولة يوم التأسيس) تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي الذي يصادف يوم 22 فبراير الجاري.
وواصل الخليج ملاحقته للمتصدر بـرصيد21 نقطة بعد فوزه على السلام (31-24)، وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة عن تعادل الزلفي مع الصفا بنتيجة (27-27)، وتعادل الأهلي مع المحيط (28-28)، وتغلب النور على العدالة بنتيجة (35-34)، وتمكن القارة من كسب منافسه الوحدة (28-24).
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