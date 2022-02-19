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حسم فريق ضمك الأول لكرة القدم “ديربي عسير” لمصلحته، بعدما تَغَلب على جاره أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسماة بجولة “يوم التأسيس”.
بتلك النتيجة حافظ ضمك على مركزه الخامس رافعًا رصيده إلى 33 نقطة، موسعًا الفارق مع جاره إلى 5 نقاط؛ ليتجمد رصيده أبها عند 28 نقطة بالمركز السادس.
وضع “ماتتش” فريق أبها أولًا في المقدمة بعد مرور ربع ساعة على انطلاقة المباراة، بعد أن تلقى تمريرة مميزة من صالح العمري وضعته في حالة انفراد ليواجه المرمى ويسدد بكل ثقة داخل الشباك.
وعند منتصف الساعة أعاد الهداف الأرجنتيني إيميليو زيلايا المباراة لنقطة البداية عندما أدرك التعادل لفريق ضمك من علامة الجزاء.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، تَمَكّن التونسي بلال بن عيفة من تسجيل هدف التقدم الثاني لأبها، حينما ارتقى فوق الجميع ليتابع عرضية مواطنه سعد بقير برأسه في الشباك.
وفي مطلع الشوط الثاني نجح المهاجم الجزائري هلال العربي سوداني بتعديل النتيجة لفريق ضمك؛ مستغلًا كرة مرتدة من الحارس عبدالعالي المحمدي ليسددها بقوة داخل بالشباك معلنة عن الهدف الثاني لأصحاب الضيافة وذلك عند الدقيقة (51).
ومنح المدافع الأرجنتيني سيرجيو خافير فيتور فرصة التقدم لفريق ضمك للمرة الأولى بالمباراة، عندما قرر تسديد كرة مباشرة من مسافة متوسطة أطلقها بشكل مثالي للغاية، ارتفعت فوق حائط الصد لتهز سقف الشباك؛ مسجلًا واحدًا من أجمل أهداف الموسم عند الدقيقة (67).
يوم التأسيس الدولة السعودية ضمك أبها مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دوري المحترفين
ضمك يحسم ديربي عسير بثلاثية.. ويقترب من رباعي المقدمة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-19
حسم فريق ضمك الأول لكرة القدم “ديربي عسير” لمصلحته، بعدما تَغَلب على جاره أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسماة بجولة “يوم التأسيس”.
بتلك النتيجة حافظ ضمك على مركزه الخامس رافعًا رصيده إلى 33 نقطة، موسعًا الفارق مع جاره إلى 5 نقاط؛ ليتجمد رصيده أبها عند 28 نقطة بالمركز السادس.
وضع “ماتتش” فريق أبها أولًا في المقدمة بعد مرور ربع ساعة على انطلاقة المباراة، بعد أن تلقى تمريرة مميزة من صالح العمري وضعته في حالة انفراد ليواجه المرمى ويسدد بكل ثقة داخل الشباك.
وعند منتصف الساعة أعاد الهداف الأرجنتيني إيميليو زيلايا المباراة لنقطة البداية عندما أدرك التعادل لفريق ضمك من علامة الجزاء.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، تَمَكّن التونسي بلال بن عيفة من تسجيل هدف التقدم الثاني لأبها، حينما ارتقى فوق الجميع ليتابع عرضية مواطنه سعد بقير برأسه في الشباك.
وفي مطلع الشوط الثاني نجح المهاجم الجزائري هلال العربي سوداني بتعديل النتيجة لفريق ضمك؛ مستغلًا كرة مرتدة من الحارس عبدالعالي المحمدي ليسددها بقوة داخل بالشباك معلنة عن الهدف الثاني لأصحاب الضيافة وذلك عند الدقيقة (51).
ومنح المدافع الأرجنتيني سيرجيو خافير فيتور فرصة التقدم لفريق ضمك للمرة الأولى بالمباراة، عندما قرر تسديد كرة مباشرة من مسافة متوسطة أطلقها بشكل مثالي للغاية، ارتفعت فوق حائط الصد لتهز سقف الشباك؛ مسجلًا واحدًا من أجمل أهداف الموسم عند الدقيقة (67).
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443
06:40 PM
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443
09:00 PM
في ختام جولة “يوم التأسيس”
حسم فريق ضمك الأول لكرة القدم “ديربي عسير” لمصلحته، بعدما تَغَلب على جاره أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المسماة بجولة “يوم التأسيس”.
بتلك النتيجة حافظ ضمك على مركزه الخامس رافعًا رصيده إلى 33 نقطة، موسعًا الفارق مع جاره إلى 5 نقاط؛ ليتجمد رصيده أبها عند 28 نقطة بالمركز السادس.
وضع “ماتتش” فريق أبها أولًا في المقدمة بعد مرور ربع ساعة على انطلاقة المباراة، بعد أن تلقى تمريرة مميزة من صالح العمري وضعته في حالة انفراد ليواجه المرمى ويسدد بكل ثقة داخل الشباك.
وعند منتصف الساعة أعاد الهداف الأرجنتيني إيميليو زيلايا المباراة لنقطة البداية عندما أدرك التعادل لفريق ضمك من علامة الجزاء.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، تَمَكّن التونسي بلال بن عيفة من تسجيل هدف التقدم الثاني لأبها، حينما ارتقى فوق الجميع ليتابع عرضية مواطنه سعد بقير برأسه في الشباك.
وفي مطلع الشوط الثاني نجح المهاجم الجزائري هلال العربي سوداني بتعديل النتيجة لفريق ضمك؛ مستغلًا كرة مرتدة من الحارس عبدالعالي المحمدي ليسددها بقوة داخل بالشباك معلنة عن الهدف الثاني لأصحاب الضيافة وذلك عند الدقيقة (51).
ومنح المدافع الأرجنتيني سيرجيو خافير فيتور فرصة التقدم لفريق ضمك للمرة الأولى بالمباراة، عندما قرر تسديد كرة مباشرة من مسافة متوسطة أطلقها بشكل مثالي للغاية، ارتفعت فوق حائط الصد لتهز سقف الشباك؛ مسجلًا واحدًا من أجمل أهداف الموسم عند الدقيقة (67).
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