محمد بن مسعود - الدمام - كشف مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، النيجيري “أوديون إيغالو” عن السبب وراء تركه لناديه السابق “الشباب”، والانتقال لصالح نادي الهلال.
وقال في تصريحات نقلتها الصحف النيجيرية: “النادي رفض رحيلي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت منذ وقت قريب”.
وكان قد تم إدراج إيغالو، البالغ 32 عامًا، في تشكيلة النسور النيجيرية؛ ولكن تم استبداله لاحقًا بأيام قليلة في البطولة التي أقيمت في الكاميرون.
وعبّر اللاعب عن عدم سعادته بقرار ناديه السابق برفض مشاركته في البطولة؛ حيث لم يرسلوا له تأشيرة الخروج للكاميرون.
وقال اللاعب: كان من المفترض أن يخبروه بشكل مباشر أنهم يرفضون رحيله بدلًا من الخداع؛ حيث وافقوا أمامه؛ ولكن في الخفاء فعلوا كل شيء لمنع مشاركته.
وكان اللاعب قد انضم للهلال في يناير الماضي قادمًا من نادي الشباب، ليكون بديلًا عن الفرنسي بافيتمبي قوميز.الهلال الشباب إيغالو منتخب نيجيريا أمم أفريقيا
“إيغالو” يكشف عن سبب تركه “الشباب” ورحيله لـ”الهلال”: خدعوني!
محمد السيّد الخليج 365 2022-02-19
كشف مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، النيجيري “أوديون إيغالو” عن السبب وراء تركه لناديه السابق “الشباب”، والانتقال لصالح نادي الهلال.
وقال في تصريحات نقلتها الصحف النيجيرية: “النادي رفض رحيلي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت منذ وقت قريب”.
وكان قد تم إدراج إيغالو، البالغ 32 عامًا، في تشكيلة النسور النيجيرية؛ ولكن تم استبداله لاحقًا بأيام قليلة في البطولة التي أقيمت في الكاميرون.
وعبّر اللاعب عن عدم سعادته بقرار ناديه السابق برفض مشاركته في البطولة؛ حيث لم يرسلوا له تأشيرة الخروج للكاميرون.
وقال اللاعب: كان من المفترض أن يخبروه بشكل مباشر أنهم يرفضون رحيله بدلًا من الخداع؛ حيث وافقوا أمامه؛ ولكن في الخفاء فعلوا كل شيء لمنع مشاركته.
وكان اللاعب قد انضم للهلال في يناير الماضي قادمًا من نادي الشباب، ليكون بديلًا عن الفرنسي بافيتمبي قوميز.
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443
05:20 PM
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443
09:04 PM
كشف مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، النيجيري “أوديون إيغالو” عن السبب وراء تركه لناديه السابق “الشباب”، والانتقال لصالح نادي الهلال.
وقال في تصريحات نقلتها الصحف النيجيرية: “النادي رفض رحيلي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت منذ وقت قريب”.
وكان قد تم إدراج إيغالو، البالغ 32 عامًا، في تشكيلة النسور النيجيرية؛ ولكن تم استبداله لاحقًا بأيام قليلة في البطولة التي أقيمت في الكاميرون.
وعبّر اللاعب عن عدم سعادته بقرار ناديه السابق برفض مشاركته في البطولة؛ حيث لم يرسلوا له تأشيرة الخروج للكاميرون.
وقال اللاعب: كان من المفترض أن يخبروه بشكل مباشر أنهم يرفضون رحيله بدلًا من الخداع؛ حيث وافقوا أمامه؛ ولكن في الخفاء فعلوا كل شيء لمنع مشاركته.
وكان اللاعب قد انضم للهلال في يناير الماضي قادمًا من نادي الشباب، ليكون بديلًا عن الفرنسي بافيتمبي قوميز.
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