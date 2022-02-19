أمطار على منطقة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق _ الباحة

شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات، بلجرشي، وبني حسن، والمندق، وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوت على أثرها الأرض.

كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراة ضبابًا كثيفًا أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى أخذ الحيطة والحذر، وتوخِّي السلامة في مثل هذه الحالات.