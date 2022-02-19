اخبار الخليج – في واقعتين منفصلتين.. «مكافحة المخدرات»: القبض على 8 آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 64.500 ألف دينار

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن شرطة إدارة مكافحة المخدرات وفي إطار سعيها لحفظ النظام ومكافحة الجريمة تمكنت من القبض على 8 آسيويين في واقعتين منفصلتين وبحوزتهم مواد مخدرة تبلغ قيمتها 64.500 ألف دينار.

وأوضحت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه فور ورود معلومات بقيام أشخاص بالترويج للمواد المخدرة، باشرت شرطة مكافحة المخدرات عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين، حيث تم القبض على 4أشخاص في الواقعة الأولى تتراوح أعمارهم (27 و38 عاماً) وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة والتي تقدر قيمتهما بـ 2500 دينار، فيما تم القبض على 4 أشخاص في الواقعة الثانية تتراوح أعمارهم بين (32 و 37 عاماً) وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والتي تبلغ قيمتها 62 ألف، مضيفةً بأنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة المقبوض عليهم للنيابة العامة.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أي قضايا أو شكاوى تتعلق بمكافحة هذه الجرائم على الخط الساخن 996 وعلى مدار الساعة، وذلك تفعيلا للشراكة المجتمعية، وبما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.