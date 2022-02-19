البحرين: إلغاء PCR للقادمين من السعودية عبر الجسر

وأعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ، في بيان اليوم ، تحديث الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين، ابتداءً من الغد.
وقالت المؤسسة "إنه تقرر إلغاء الفحص المخبري لفيروس كورونا ( بي سي آر) عند الدخول لمملكة البحرين عبر جسر الملك فهد لجميع الفئات العمرية للمسافرين، ابتداء من الغد" .
وأشارت إلى" ضرورة الاستمرار بالالتزام بإجراءات تقديم شهادة الفحص المخبري لفيروس كورونا عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية".
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