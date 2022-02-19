القبض على شخص دهس مواطنة ولاذ بالفرار

باشرت إدارة مرور منطقة الباحة حادث دهس مواطنة من قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع، نقلت إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم القبض على قائد المركبة وإحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.



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