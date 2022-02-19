شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إغلاق جزئي لكورنيش جدة بعد ارتفاع الأمواج عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت ارتفاع الأمواج في جدة إلى اغلاق جزئي في مسار الكورنيش المطل على البحر ، فيما كان قد نبه المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما شوهدت الاليات ومعدات أمانة جدة لإزالة مياه البحر .