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بالفيديو.. إغلاق جزئي لكورنيش جدة بعد ارتفاع الأمواج عاجل

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الدمام - شريف احمد - تسببت ارتفاع الأمواج في جدة إلى اغلاق جزئي في مسار الكورنيش المطل على البحر ، فيما كان قد نبه المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما شوهدت الاليات ومعدات أمانة جدة لإزالة مياه البحر .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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