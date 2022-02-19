"التجارة" تُشهِّر بمنشأة تبيع أدوات كهربائية مغشوشة في جازان

شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تُشهِّر بمنشأة تبيع أدوات كهربائية مغشوشة في جازان والان نبدء بالتفاصيل
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان متضمناً غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوعين، ومصادرة وإتلاف المنتجات والأدوات المضبوطة، وإبعاد المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتؤكد التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة مع عدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.