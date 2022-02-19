محمد بن مسعود - الدمام - أرسلت إدارات مدارس حكومية رسائل نصية موجهة للطلبة والطالبات لتشجيعهم على الحضور غدًا «الأحد»، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والجاهزية الكاملة لاستقبال الطلبة.

وقالت بعض المدارس انها ستحرص على تنظيم فعاليات جميلة لاستقبال الطلبة والطالبات، وذلك في سياق حرص تلك المدارس على توفير كافة خلق أجواء إيجابية ومحفزة لمن اختاروا العودة للدراسة الحضورية.

وطمأنت المدارس أولياء الامور باتخاذ كافة الاجراءات لسلامة الطلبة وتقديم كافة التسهيلات لهم وخصوصًا الطلبة الذين كانوا يدرسون عن بعد واختاروا الحضور بدءًا من الغد، حيث سيتم مساعدتهم لاستئناف الدراسة الحضورية وأداء متطلباتها. المصدر: محرر الشؤون المحلية

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – مدارس حكومية تشجع الطلبة على الحضور غدًا.. وتستقبلهم بفعاليات جميلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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