الانضباط تقبل شكوى حمدالله الاتحاد ضد تاليسكا النصر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت عن قبول شكوى لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمد الله ضد لاعب نادي النصر انديرسون سوزا كونسيسا (تاليسكا) بشأن الإساءة الإعلامية وقررت لجنة الانضباط تغريم اللاعب البرازيلي (10,000) عشرة آلاف ريال ورد عدا ذلك من الطلبات.

كما أعلنت لجنة الانضباط عن ثبوت مخالفة رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر للمادة (50-2) من لائحة الانضباط والأخلاق إثر قيامه بالإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الاتحاد ونادي النصر بتاريخ 11-02-2022م ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021-2022، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وقررت لجنة الانضباط إلزام رئيس مجلس إدارة نادي النصر/ مسلي آل معمر بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، علما بأن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما أعلنت لجنة عن تغريم لاعب نادي النصر انديرسون سوزا كونسيسا (تاليسكا) (20,000) ألف ريال لقيامه بالإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الاتحاد ونادي النصر بتاريخ 11-02-2022م ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021-2022، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي (انستغرام)، وقررت إلزام تاليسكا بدفع 20000 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، علما بأن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.