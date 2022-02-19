شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 543م من الأرصفة المتهالكة بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية 1011 بلاغاً عبر الرقم الموحد 940 وحسابها بتوتير خلال شهر يناير 2022م،

وأوضحت أمانة المنطقة أنه تم خلال خلال المدة صيانة 397 عمود إنارة في عدد من الطرقات الرئيسة والأحياء السكنية في مدينة عرعر وصيانة 543م الأرصفة المتهالكة و11622 مترًا مسطحًا بالإضافة إلى رفع 46852 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم والترميم مجهولة المصدر من الأراضي الفضاء، مؤكدة استمرارها في معالجة جميع أشكال التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة عبر تطبيق بلدي.