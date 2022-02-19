شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إغلاق منشآت تورط ملاكها في ارتكاب جريمة التستر التجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر البرنامج الوطني لمكافحة التستر عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمنشآت تجارية تم إغلاقها لتورط ملاكها في ارتكاب جريمة التستر التجاري.

وأشار البرنامج أن هذه المنشآت المخالفة كانت بؤراً لجريمة التستر التجاري ومرتعاً للعمالة المخالفة وبيع السلع المغشوشة والمقلدة، مبيناً أن إغلاقها في الفترة التصحيحية يمثل فرصة تجارية واستثمارية لأبناء وبنات الوطن.

وشملت حملة الإغلاق جميع الأنشطة التجارية، ومن ذلك أنشطة: التموينات، ومغاسل الملابس، ومحال الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحال الكهرباء والسباكة، والمطاعم ومحال بيع الفواكه والخضروات، وورش السيارات والصيانة للمركبات وغيرها.

وتوزعت مواقع هذه الأنشطة لتشمل كافة مناطق ومدن المملكة.