الجمعية السعودية للإرشاد السياحي تُقرر تكريم عفاف البلوي

تعتزم الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، تكريم المرشدة السياحية عفاف البلوي، في الحفل الختامي لها، برعاية أمير عسير؛ تقديرًا لموقفها المشرف أمام السائحة الأجنبية، والذي وصفته الجمعية بأنه كان له الأثر الإيجابي الكبير على تحسين صورة المرشدين السياحيين في المملكة.
من جهتها، قالت المرشدة السياحية عفاف البلوي لـ”الخليج 365”: الإرشاد السياحي منحني فرصة التعريف بوطني ونقل ما يحتوي من معالم أثرية عظيمة، وفي الوقت نفسه أؤمن بأن كل مرشد ومرشدة سياحية هم سفراء لهذا الوطن؛ ولذلك فإن السائح يرى وطننا من خلالهم؛ وما قمت به للسائحة الأجنبية هو جزء يسير مما يقدمه المرشد والمرشدة السياحية في كل مناطق المملكة العربية السعودية.
وكانت المرشدة السياحية عفاف البلوي، قد بثت فيديو حَصَد استحسان رواد موقع شبكة التواصل “تويتر”، على نطاق واسع؛ وذلك بعد أن قدّمت عباءة سعودية لسائحة أوروبية مُسنة، قدمت إلى العلا. ولم تجد السائحة عبارات إلا أن سكبت دموعها على وجهها مُعبّرة عن فرحتها بهذه الهدية التي قدّمتها لها المرشدة السياحية. تبوك الجمعية السعودية للإرشاد السياحي
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443 05:26 PM
قالت لـ”الخليج 365”: من يعمل بمهنتي يكون سفيرًا لهذا الوطنالجمعية السعودية للإرشاد السياحي تُقرر تكريم عفاف البلوي
تعتزم الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، تكريم المرشدة السياحية عفاف البلوي، في الحفل الختامي لها، برعاية أمير عسير؛ تقديرًا لموقفها المشرف أمام السائحة الأجنبية، والذي وصفته الجمعية بأنه كان له الأثر الإيجابي الكبير على تحسين صورة المرشدين السياحيين في المملكة.
من جهتها، قالت المرشدة السياحية عفاف البلوي لـ”الخليج 365”: الإرشاد السياحي منحني فرصة التعريف بوطني ونقل ما يحتوي من معالم أثرية عظيمة، وفي الوقت نفسه أؤمن بأن كل مرشد ومرشدة سياحية هم سفراء لهذا الوطن؛ ولذلك فإن السائح يرى وطننا من خلالهم؛ وما قمت به للسائحة الأجنبية هو جزء يسير مما يقدمه المرشد والمرشدة السياحية في كل مناطق المملكة العربية السعودية.
وكانت المرشدة السياحية عفاف البلوي، قد بثت فيديو حَصَد استحسان رواد موقع شبكة التواصل “تويتر”، على نطاق واسع؛ وذلك بعد أن قدّمت عباءة سعودية لسائحة أوروبية مُسنة، قدمت إلى العلا. ولم تجد السائحة عبارات إلا أن سكبت دموعها على وجهها مُعبّرة عن فرحتها بهذه الهدية التي قدّمتها لها المرشدة السياحية.
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