اخبار الخليج – غرفة البحرين تستقبل الرئيس التنفيذي المعين لدى جسر الملك فهد

استقبل النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعضو مجلس الادارة لمؤسسة جسر الملك فهد السيد خالد نجيبي، في بيت التجار، الاستاذ عبدالرحمن المبارك، بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً لمؤسسة جسر الملك فهد، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة بما يصب في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة بمختلف المجالات، مؤكداً حرص الغرفة الدائم للتعاون على تعزيز العلاقات فيما من شأنها النهوض بالعلاقات الاستثمارية المشترك، حيث تعتبر البحرين جسر الملك فهد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية المعززة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والداعمة لجهود تطوير البنية التحتية الخليجية والخدمات اللوجستية، ولا سيما نقل المسافرين والبضائع.

تم التباحث خلال الزيارة، عدداً‭ ‬من‭ ‬التصورات‭ ‬والمقترحات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬برفع‭ ‬معدلات تحسين‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة هذا المرفق الاستراتيجي و‭ ‬تسهيل تجربة المسافرين و عمليات‭ ‬النقل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬،‭ ‬‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات، وبحضور الاستاذ محمد بن طالب أمين سر مجلس ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

واشار النائب الأول بأن القطاع الخاص البحريني يحرص كل الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تعد شريكا استثماريا وتجاريا مهما للبحرين، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والروابط الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات، في ظل ما تحظى به العلاقات الاقتصادية من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأهمية الدور الذي تلعبه المملكة في تعزيز وتحقيق النماء والازدهار لشعوب الخليج.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد الاستاذ عبدالرحمن المبارك ، عن شكره وتقديره للنائب رئيس غرفة البحرين و عضو مجلس ادارة موسسة جسر الملك فهد السيد خالد نجيبي على متابعته لمشاريع المؤسسة وتقديم الدعم المستمر في إطار العمل على تنفيذ المشاريع التطويرية، وعمل المتواصل لرفع مستويات الأداء وتطوير مناطق الإجراءات والاخذ بالتوصيات، منوهاً بأن جسر الملك فهد يمثل دليلاً ثابتاً يجسد متانة العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ويعد رافداً من روافد تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ووسيلة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على الجميع.