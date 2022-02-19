اخبار الخليج – شبكة وهمية لجلب عاملات المنازل.. ومحامي أحد ضحايها 

محمد بن مسعود - الدمام - تمكّن أحد المحامين من كشف شبكة وهمية لجلب عاملات المنازل، واسترداد المبالغ التي دفعها لها.

وتشير تفاصيل القضية بحسب ما ذكرها المحامي تقي حسين تقي ان شبكة وهمية تدعي انها تجلب عاملات المنازل من دون أن تمتلك سجل تجاري، أو مكتب على أرض الواقع.

وأنه وقع هو وأفراد عائلته كضحية لهذه الشبكة، الا انه استطاع في النهاية الحصول على تعويض من تلك الشبكة لكونه محامي واستطاع بسبب عملة إنهاء الموضوع بشكل ودي.

وقال المحامي تقي بأن عائلته تلقت عبر برنامج الوتساب برودكاست بأن هناك امرأة تقوم بجلب عاملات للمنازل من الجنسية الاسيوية مقابل الف دينار تكون 500 دينار كمقدم و500 الأخرى عند وصول عاملة المنزل، في الوقت الذي تقوم مكاتب استقدام العمالة المنزلية بجلب عاملات المنازل بقيمة 2250 دينار ويستغرق جلبها اكثر من شهر ونص، وذلك بسبب الاجراءات المترتبة بخصوص الوضع الخاص بفيروس كورونا.

وأضاف تقي بأنهم اتصلو بتلك المرأة التي حولتهم على شخص أخر، والذي بدوره قام بإرسال مجموعة من الصور لعاملات المنازل، وبالفعل تواصلت العائلة مع عاملة منزل وتم اختيارها، وعليه تم دفع مبلغ 500 دينار لذلك الرجل.

وذكر بأنه قام بعمل عقد بين والده وذلك الرجل بأن في حال تأخر وصول عاملة المنزل يتم خصم مبلغ 10 دينار عن كل يوم.

إلا ان الرجل قام بالتوقيع على العقد بتوقيع مختلف عن التوقيع الخاص به، بالإضافة إلى أنه يضع في صورة الواتساب صورة لرجل اخر ليس هو.

وأشار تقي إلى أنه بعد ذلك اتضح له بأنه وقع ضحية لتلك الشبكة، وكان ذلك الرجل لا يرد على اتصالاته، كما انه لا يمتلك سجل تجاري او مكتب لجلب عاملات المنزل، إضافة إلى أنه يستخدم الأوراق التي بها صور عاملات المنازل لمكتب حقيقي ليس له به صله.

وتابع المحامي تقي بأن الرجل الذي اخذ منه تلك المبالغ استطاع ان ياخذ من افراد أسرته 1500 دينار بذات الطريقة.

وبين بأنه في احد الايام استطاع التوصل للرجل، واخبره انه في حال عدم جلب عاملة المنزل سيقوم بتقديم بلاغ لدى إدارة الجرائم الإلكترونية بواقعة نصب واحتيال وتزوير في مستندات.

وأوضح المحامي تقي بأن العاملة التي استقدمت لعائلته لم تكن عاملة المنزل التي اختاروها بالإضافة إلى أنها لا تتحدث باللغة العربية ولديها إعاقة في قدمها،فقام بالاتصال بالرجل وطلب منه جلب العاملة التي اختروها او تعويضهم بمبلغ المتفق عليه، وبالفعل تم دفع ذلك المبلغ له.

واختتم تقي حديثة منبها الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر من هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون الناس ويقومون بالنصب والاحتيال عليهم.