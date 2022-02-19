تسليم الدفعة الخامسة من هدية خادم الحرمين من المصاحف الشريفة لكينيا

محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، بمقر سفارة المملكة في العاصمة نيروبي بجمهورية كينيا أمس، الدفعة الخامسة من هدية خادم الحرمين الشريفين والبالغة 32.700 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات معاني القرآن الكريم ليبلغ إجمالي ما وصل من المصاحف الشريفة 73.050 نسخة، بحضور رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الحاج حسن أولي نادو، ومدير الكلية الإسلامية اثي ريفر وعدد من الدعاة والشخصيات الإسلامية والسياسية البارزة.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا أن الهدية تجسد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين اتساقاً مع رسالتها وريادتها في العالم الإسلامي، منوهاً بالدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الإشراف على توزيعها للمسلمين بالعالم تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ .

من جانبه نوه رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الحاج حسن أولي نادو بأن الهدية تعد أفضل طريقة لنشر الدعوة إلى الوسطية والاعتدال الذي تتبناه المملكة حول العالم، مبيناً أن إنشاء المملكة مجمعا لطباعة المصحف الشريف يعد من الجهود الكبيرة في الحفاظ على القرآن وخدمة المسلمين العالم، مقدماً شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لتقديم هذه الهدية القيمة والغالية لمسلمي كينيا.

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بدوره أكد مدير الكلية الإسلامية بجمهورية كينيا أن هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة من أعظم الأعمال النبيلة التي تقدمها المملكة لخدمة مسلمي كينيا.