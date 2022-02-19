أكبر معرض افتراضي بتقنيات ثلاثية الأبعاد عن يوم التأسيس

ويُعد المعرض أول وأكبر معرض افتراضي في العالم من حيث المساحة والمشاركين والمنافسة العالمية وإبراز العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية، من خلال مشاركة أبناء دوت الخليج الغالي حيث يتم التحكم بالمعرض من خلال لوحة تحكم خاصة بكل مشارك على نظام الواقع الافتراضي السعودي فيرسا VRSA والذي يعتبر أحدث تقنية عالمية سعودية ذكية ثلاثية الأبعاد تفاعلية في العالم.
وأوضحت مديرة المعرض بدرية محمد الزهراني أن المعرض الافتراضي ليوم التأسيس تم فيه محاكاة الدرعية القديمة كمركز للمعرض الافتراضي، مشيرة إلى أن القاعات عبارة عن قصور الدرعية حيث قُسم المعرض إلى 13 منطقة محاكاة لمناطق المملكة وكل منطقة تضم المنشآت التعليمية للمنطقة من خلال جناح لكل مدرسة.
وأضافت "أن المعرض يشتمل أيضًا على لوحات أو صور تعبر عن يوم التأسيس مع إرفاق كلمة من الطلاب المشاركين عن يوم التأسيس بشكل مجاني بجانب جناح المنطقة الذي يحتوي على مشاركات القطاع العام والقطاع الخاص بكلمات تعبيرية أو صور تحاكي مناسبة يوم التأسيس".
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