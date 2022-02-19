شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة «يوم التأسيس»..«بر جازان» توزع 12 ألف سلة غذائية لمستفيديها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جمعية البر الخيرية بمنطقة جازان، اليوم، مبادرة تحت شعار "عز وعطاء"، بمناسبة "يوم التأسيس"، وذلك بتوزيع 12 ألف سلة غذائية، على الأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر بالمنطقة.

وأوضحت الجمعية، أن المبادرة تتضمن توزيع 55000 كيس دقيق، و 10000 كرتون تمر فاخر، بهدف تلبية متطلبات واحتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها، وغيرها من الأسر الأكثر احتياجاً وأسر الأيتام والأرامل والمطلقات بالمنطقة.

وبينت أن عملية التوزيع تتم من خلال خطة ميدانية بالتعاون مع جميع الجمعيات الخيرية بالمنطقة وعُمد الأحياء والفرق التطوعية لإيصال السلال الغذائية للأسر المستفيدة في أسرع وقت ممكن.