“ترتيب مفاجئ” هذه أهم 5 مناطق بالمملكة تشهد إقبالًا شديدًا على التوظيف في السياحة

محمد بن مسعود - الدمام - تقترب نسبة الرجال والنساء في الوظائف

كشفت وزارة السياحة عن أهم نتائج لدراسة تظهر مدى الإقبال على الوظائف في قطاع السياحة في المملكة بالتعاون مع شركة الأبحاث الرقمية.

وأوضحت نتائج الدراسة أن 75% من المشاركين قد أبدوا تفاؤلهم بفرص العمل المتوفرة في قطاع السياحة، في حين عبر 83% منهم بأن العمل في القطاعات الفرعية في السياحة سيُشكِل خيارًا مناسبًا للغاية،

وبصورة عامة عبر 80% من المشاركين في الدراسة بأن هناك الكثير من الفرص للتعلم الوظيفي والتطوير المهني في هذه المجالات، فيما أشار 75% منهم إلى أن هذه الوظائف قادرة على توفير الاستقرار الوظيفي على المدى الطويل

وجاءت تبوك (91%) وحائل (86%) وعسير (85%) والرياض (82%) والجوف (83%) في صدارة المناطق التي سجلت أعلى نسبة اهتمام بالوظائف في قطاع السياحة، وتقاربت مستويات الاهتمام بالقطاع بشكل كبير بين الرجال والنساء.