اخبار الرياضه السعوديه نجاة المتسابقة كريستين من حادث انقلاب في «إكستريم إي نيوم»

محمد بن مسعود - الدمام - تعرضت المتسابقة كريستين زونكا من فريق فيلوتشي رايسينغ خلال الحصة التأهيلية الأولى من سباق إكستريم إي نيوم لحادِث انقلاب بعد أن فقدت السيطرة على مركبتها.

ونقلت المتسابقة بالإسعاف، ولم تتعرض لأذى، فيما انتشرت مقاطع فيديو وصور في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة انقلاب مركبتها.

يذكر أن سباق إكستريم إي في نيوم انطلق صباح اليوم (السبت) وهو ثاني سباق من سلسلة إكستريم إي لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية ويقام على مدى يومين 19 و20 فبراير بمشاركة 10 فرق عالمية و20 سائقاً وسائقة محترفين، وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في نيوم.