“أمن الطرق” ينبّه قائدي المركبات بمكة.. أمطار ورياح تَحُدّ من الرؤية

محمد بن مسعود - الدمام - نبّهت القوات الخاصة لـ”أمن الطرق” مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من: (الشعيبة- القنفذة- الليث- المظيلف) من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، مع استمرار الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر قالت فيها: “لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (الشعيبة، القنفذة، الليث، المظيلف)؛ نود التنويه بأن المنطقة تشهد استمرار أمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة لتفادي أي مشكلات.
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