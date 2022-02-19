تعطل بأنابيب المياه المحلاة بـ”حشرج وحائرية تربة”.. والأهالي يطلبون فرصة!

وقفت “الخليج 365”، صباح اليوم، على أشياب المياه المحلاة بمركزيْ “الحشرج، والحائرية” بمحافظة تربة، ولاحظت تعطل بعض أنابيب الأشياب التي تسببت في تأخير الأهالي وهم ينتظرون وصول صهاريجهم إلى أنابيب المياه.
وتفصيلًا، تتكون أنابيب أشياب المياه المحلاة من 4 مسارات؛ حيث إن جميعها لا تضخ في نفس الوقت كما هو معتاد في الفترة الماضية؛ وما حدث اليوم مختلف تمامًا؛ حيث إن الذي يعمل في كلا الموقعين مسار واحد فقط في ظل تعطل الـ3 مسارات الأخرى التي لا تعمل في وقت واحد بسبب ضعف الضخ المتكرر الذي لم توجد له حلول عاجلة ومناسبة؛ حيث إن هذا الضعف يتسبب -في بعض الأيام- في عدم ضخ المياه؛ مما يجعل الأهالي يتنقلون بصهاريجهم بين أشياب المحافظة ومراكزها بحثًا عن المياه لمنازلهم.
والتقت “الخليج 365” العمالة الوافدة التي تعمل على فتح أشياب المياه المحلاة لمدة 3 أيام في الأسبوع منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وأكدوا أن سبب تأخير الأهالي أمام أنابيب المياه هو ضعف الضخ الذي يتسبب أحيانًا في عدم وصول المياه إلى أشياب “الحشرج، والحائرية”.
وقال مواطنون: “نطالب المسؤولين عن أشياب المياه المحلاة، بمعالجة هذه المشكلة وتمديد فترة أوقات الدوام طوال أيام الأسبوع؛ لمنح الجميع فرصة الحصول على احتياجاتهم من المياه المحلاة لتعبئة منازلهم بكل يسر وسهولة دون عناء وتأخير كما هو الحال المستمر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة وسط الرياح المثيرة للأتربة والغبار”.
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443 03:40 PM
فيما يتنقل المتضررون بصهاريجهم بين أشياب المحافظة لسد احتياجات منازلهمتعطل بأنابيب المياه المحلاة بـ”حشرج وحائرية تربة”.. والأهالي يطلبون فرصة!
وقفت “الخليج 365”، صباح اليوم، على أشياب المياه المحلاة بمركزيْ “الحشرج، والحائرية” بمحافظة تربة، ولاحظت تعطل بعض أنابيب الأشياب التي تسببت في تأخير الأهالي وهم ينتظرون وصول صهاريجهم إلى أنابيب المياه.
وتفصيلًا، تتكون أنابيب أشياب المياه المحلاة من 4 مسارات؛ حيث إن جميعها لا تضخ في نفس الوقت كما هو معتاد في الفترة الماضية؛ وما حدث اليوم مختلف تمامًا؛ حيث إن الذي يعمل في كلا الموقعين مسار واحد فقط في ظل تعطل الـ3 مسارات الأخرى التي لا تعمل في وقت واحد بسبب ضعف الضخ المتكرر الذي لم توجد له حلول عاجلة ومناسبة؛ حيث إن هذا الضعف يتسبب -في بعض الأيام- في عدم ضخ المياه؛ مما يجعل الأهالي يتنقلون بصهاريجهم بين أشياب المحافظة ومراكزها بحثًا عن المياه لمنازلهم.
والتقت “الخليج 365” العمالة الوافدة التي تعمل على فتح أشياب المياه المحلاة لمدة 3 أيام في الأسبوع منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وأكدوا أن سبب تأخير الأهالي أمام أنابيب المياه هو ضعف الضخ الذي يتسبب أحيانًا في عدم وصول المياه إلى أشياب “الحشرج، والحائرية”.
وقال مواطنون: “نطالب المسؤولين عن أشياب المياه المحلاة، بمعالجة هذه المشكلة وتمديد فترة أوقات الدوام طوال أيام الأسبوع؛ لمنح الجميع فرصة الحصول على احتياجاتهم من المياه المحلاة لتعبئة منازلهم بكل يسر وسهولة دون عناء وتأخير كما هو الحال المستمر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة وسط الرياح المثيرة للأتربة والغبار”.
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