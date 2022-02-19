الرياض تتحول إلى عرس فني بـ”أوبريت التأسيس”

يُقام ضمن فعاليات احتفال المملكة بذكرى يوم التأسيس في العاصمة الرياض مساء يوم 23 فبراير الجاري، أضخم عرض غنائي بعنوان “أوبريت التأسيس”، يسرد في قالب مسرحي بديع عشر لوحات وطنية سطّرها التاريخ عن الدولة السعودية وما وصلت إليه الآن؛ لتعيش الرياض عرسًا فنيًّا يُجسّد التواصل بين مرحلة تأسيس الدولة السعودية حتى توحيد المملكة العربية السعودية.
ويستعرض “الأوبريت”، الذي صاغ كلماته كبار الشعراء في المملكة: صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن، ومحمد العنزي، ونايف صقر، ونجلاء المحيا، وأحمد علوي، برؤية إخراجية؛ لحظاتٍ وقصصًا خالدة ارتبطت بيوم التأسيس ومسيرة ثلاثة قرون مضت، ومَشاهد متنوعة لأنماط وأشكال الحياة للدولة السعودية منذ القِدَم وصولًا إلى الحياة المدنية الحديثة وما مرت به من تَطور لامَسَ فكر ووجدان المواطن نحو حياة عصرية يحتفظ فيها بلغته ودينه وعاداته وتقاليده وعلاقاته الاجتماعية.
وتسمو معاني الحروف في سماء الرياض حبًّا وفخرًا بهذه الذكرى في ملحمة غنائية من ألحان سهم، وناصر الصالح، ونواف عبدالله، ويشدو بغنائها على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض عدد من الفنانين السعوديين.
يوم التأسيس
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443 03:32 PM
يتغنى بأمجاد الوطن.. والموعد المرتقب 23 فبرايرالرياض تتحول إلى عرس فني بـ”أوبريت التأسيس”
يُقام ضمن فعاليات احتفال المملكة بذكرى يوم التأسيس في العاصمة الرياض مساء يوم 23 فبراير الجاري، أضخم عرض غنائي بعنوان “أوبريت التأسيس”، يسرد في قالب مسرحي بديع عشر لوحات وطنية سطّرها التاريخ عن الدولة السعودية وما وصلت إليه الآن؛ لتعيش الرياض عرسًا فنيًّا يُجسّد التواصل بين مرحلة تأسيس الدولة السعودية حتى توحيد المملكة العربية السعودية.
ويستعرض “الأوبريت”، الذي صاغ كلماته كبار الشعراء في المملكة: صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن، ومحمد العنزي، ونايف صقر، ونجلاء المحيا، وأحمد علوي، برؤية إخراجية؛ لحظاتٍ وقصصًا خالدة ارتبطت بيوم التأسيس ومسيرة ثلاثة قرون مضت، ومَشاهد متنوعة لأنماط وأشكال الحياة للدولة السعودية منذ القِدَم وصولًا إلى الحياة المدنية الحديثة وما مرت به من تَطور لامَسَ فكر ووجدان المواطن نحو حياة عصرية يحتفظ فيها بلغته ودينه وعاداته وتقاليده وعلاقاته الاجتماعية.
وتسمو معاني الحروف في سماء الرياض حبًّا وفخرًا بهذه الذكرى في ملحمة غنائية من ألحان سهم، وناصر الصالح، ونواف عبدالله، ويشدو بغنائها على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض عدد من الفنانين السعوديين.
الكلمات المفتاحية
قد يهمك أيضاً :-
- صافرة "الحنفوش" تضبط قمة "ديربي عسير".. و"الشمراني" للاتفاق والطائي
- "لا يتمتع بحصانة رئاسية".. قاض يقرر محاكمة "ترامب" لدوره في اقتحام الكونجرس
- اخبار دوليه - أمريكا تهدد روسيا: سنفضح الأفعال ونضرب الاقتصاد بقوة
- اخبار الخليج - الشيخة رنا بنت عيسى تؤكد دعم مجلس التعليم العالي للمؤسسات التعليمية للنهوض بأدائها ورفع مستوى سمعتها التعليمية
- اخبار الخليج - الكوهجي: إسقاط طلبات إسكانية لتجاوز الراتب والعمر وتحويل طلبات المطلقات للأبناء
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض تتحول إلى عرس فني بـ"أوبريت التأسيس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.