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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن أسماء حكام مباراتي اليوم السبت، من الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المسماة بجولة “يوم التأسيس”.
فقد أسند مهمة إدارة مباراة “ديربي عسير” الذي يجمع ضمك وأبها على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، للحكم شكري الحنفوش.
فيما يقود الحكم ماجد الشمراني مباراة الاتفاق وضيفه الطائي، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
كانت هذه تفاصيل خبر صافرة "الحنفوش" تضبط قمة "ديربي عسير".. و"الشمراني" للاتفاق والطائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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