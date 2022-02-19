قرر قاض في واشنطن السماح بمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على خلفية دوره في هجوم أنصاره على الكابيتول، مؤكدًا أن “ترامب” لا يتمتع بحصانة رئاسية في هذه القضية؛ بحسب ما أوردت “فرانس 24” اليوم “السبت”.
وقال القاضي: “إن أفعال ترامب في ذلك اليوم كانت أعمالًا غير رسمية، تتعلق كليًا بمساعيه للبقاء في المنصب لولاية ثانية، وهو لا يدخل في نطاق الحصانة الرئاسية”.
وأضاف القاضي في تقريره الذي جاء في 112 صفحة: “إن حرمان رئيس الحصانة من أضرار مدنية ليس بالخطوة البسيطة، وإن المحكمة تدرك جيدًا خطورة القرار”.
وبين أن خطاب “ترامب” الموجه لآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في واشنطن قبل الهجوم يمكن بشكل معقول اعتباره دعوة لتحرك جماعي.
بعد وقت قصير على مخاطبة “ترامب” أنصاره، نزل حشد يرفع أعلامًا كتب عليها: “ترامب 2020” إلى حديقة ناشونال مول، وصولًا إلى مقر الكونجرس الأمريكي، واقتحم المئات منهم مبنى الكابيتول.
والرئيس السابق مُستهدف بثلاث دعاوى قضائية تحمله مسؤولية أحداث الكابيتول.
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443 03:30 PM
لفت إلى أن خطاب الرئيس السابق لأنصاره تضمن دعوة للتحرك الجماعي“لا يتمتع بحصانة رئاسية”.. قاض يقرر محاكمة “ترامب” لدوره في اقتحام الكونجرس
قرر قاض في واشنطن السماح بمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على خلفية دوره في هجوم أنصاره على الكابيتول، مؤكدًا أن “ترامب” لا يتمتع بحصانة رئاسية في هذه القضية؛ بحسب ما أوردت “فرانس 24” اليوم “السبت”.
وقال القاضي: “إن أفعال ترامب في ذلك اليوم كانت أعمالًا غير رسمية، تتعلق كليًا بمساعيه للبقاء في المنصب لولاية ثانية، وهو لا يدخل في نطاق الحصانة الرئاسية”.
وأضاف القاضي في تقريره الذي جاء في 112 صفحة: “إن حرمان رئيس الحصانة من أضرار مدنية ليس بالخطوة البسيطة، وإن المحكمة تدرك جيدًا خطورة القرار”.
وبين أن خطاب “ترامب” الموجه لآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في واشنطن قبل الهجوم يمكن بشكل معقول اعتباره دعوة لتحرك جماعي.
بعد وقت قصير على مخاطبة “ترامب” أنصاره، نزل حشد يرفع أعلامًا كتب عليها: “ترامب 2020” إلى حديقة ناشونال مول، وصولًا إلى مقر الكونجرس الأمريكي، واقتحم المئات منهم مبنى الكابيتول.
والرئيس السابق مُستهدف بثلاث دعاوى قضائية تحمله مسؤولية أحداث الكابيتول.
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