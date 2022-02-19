محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تطبيق “سكايب” للمكالمات الفيديو من شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، توسيع ميزة استثنائية خاصة بها لتشمل 5 دول حول العالم، واعدة بأن يتم تعميمها على كل دول العالم في وقت لاحق.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص، أن “سكايب” مدّد ميزة إجراء مكالمات لخدمات الطوارئ في الولايات المتحدة، بعدما كانت متاحة في أستراليا والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة.
وتتميّز هذه الميزة أنه يمكن لمستخدم “سكايب” الاتصال بخدمات الطوارئ الخاصة بهم من أجهزة الكمبيوتر المنزلية، في حالة فقدان الوصول إلى الهاتف المحمول أو الخط الأرضي.
لكن تلك التقنية يمكن ألا تعمل بصورة كاملة في حالة وجود هواتف ذكية أو أرضية بالقرب من المستخدم، حيث إنها تعمل في حالات الطوارئ فقط.
وتتزامن هذه الميزة مع تحديث “سكايب” الذي يمكن للمستخدم من خلاله ترك رسالة صوتية مدتها 5 دقائق بدلاً من التوقف عند دقيقتين فقط في السابق.
ويتضمن التحديث الجديد لـ”سكايب” أيضاً إمكانية التبديل بين الوضعين الفاتح والغامق، والقدرة على التكبير والتصغير عند مشاركتهم شاشتهم.
“سكايب” يوسّع استخدام ميزة استثنائية إلى 5 دول حول العالم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-19
أعلن تطبيق “سكايب” للمكالمات الفيديو من شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، توسيع ميزة استثنائية خاصة بها لتشمل 5 دول حول العالم، واعدة بأن يتم تعميمها على كل دول العالم في وقت لاحق.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص، أن “سكايب” مدّد ميزة إجراء مكالمات لخدمات الطوارئ في الولايات المتحدة، بعدما كانت متاحة في أستراليا والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة.
وتتميّز هذه الميزة أنه يمكن لمستخدم “سكايب” الاتصال بخدمات الطوارئ الخاصة بهم من أجهزة الكمبيوتر المنزلية، في حالة فقدان الوصول إلى الهاتف المحمول أو الخط الأرضي.
لكن تلك التقنية يمكن ألا تعمل بصورة كاملة في حالة وجود هواتف ذكية أو أرضية بالقرب من المستخدم، حيث إنها تعمل في حالات الطوارئ فقط.
وتتزامن هذه الميزة مع تحديث “سكايب” الذي يمكن للمستخدم من خلاله ترك رسالة صوتية مدتها 5 دقائق بدلاً من التوقف عند دقيقتين فقط في السابق.
ويتضمن التحديث الجديد لـ”سكايب” أيضاً إمكانية التبديل بين الوضعين الفاتح والغامق، والقدرة على التكبير والتصغير عند مشاركتهم شاشتهم.
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443
12:29 PM
أعلن تطبيق “سكايب” للمكالمات الفيديو من شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، توسيع ميزة استثنائية خاصة بها لتشمل 5 دول حول العالم، واعدة بأن يتم تعميمها على كل دول العالم في وقت لاحق.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص، أن “سكايب” مدّد ميزة إجراء مكالمات لخدمات الطوارئ في الولايات المتحدة، بعدما كانت متاحة في أستراليا والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة.
وتتميّز هذه الميزة أنه يمكن لمستخدم “سكايب” الاتصال بخدمات الطوارئ الخاصة بهم من أجهزة الكمبيوتر المنزلية، في حالة فقدان الوصول إلى الهاتف المحمول أو الخط الأرضي.
لكن تلك التقنية يمكن ألا تعمل بصورة كاملة في حالة وجود هواتف ذكية أو أرضية بالقرب من المستخدم، حيث إنها تعمل في حالات الطوارئ فقط.
وتتزامن هذه الميزة مع تحديث “سكايب” الذي يمكن للمستخدم من خلاله ترك رسالة صوتية مدتها 5 دقائق بدلاً من التوقف عند دقيقتين فقط في السابق.
ويتضمن التحديث الجديد لـ”سكايب” أيضاً إمكانية التبديل بين الوضعين الفاتح والغامق، والقدرة على التكبير والتصغير عند مشاركتهم شاشتهم.
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