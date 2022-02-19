ميزة جديدة توفر أماناً إضافياً للمستخدمين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت منصة التراسل الفوري الشهيرة “سناب شات” عن طرحها ميزة جديدة يمكنها أن توفر أماناً إضافياً للمستخدمين.

وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “سناب شات” طرحت ميزة جديدة تمكن المستخدمين من مشاركة موقعهم الفعلي بصورة حية، لمشاركة مكان وجودهم بالضبط مع أصدقاء محددين لفترات زمنية قصيرة، في حال تعرضهم للخطر أو أي مكروه.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر تقنية “سناب ماب” المطروحة منذ سنوات سابقة، بصورة مشابهة لتقنية “فايند ماي” “اعثر علي” المقدمة من شركة “آبل” الأمريكية للعثور على هواتف “آيفون” المفقودة.

ويمكن أن يختار مستخدم “سناب شات” إمكانية مشاركة موقعه الفعلي لأصدقاء محددين لفترات تتراوح ما بين 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات كاملة في كل مرة تشارك فيها موقعك الفعلي.

وقالت سناب في بيان حول ميزتها الجديدة: “هذه الميزة الاختيارية يمكن أن تسهل مقابلة الأصدقاء، أو تساعد الناس على البقاء آمنين في المواقف التي قد يرغبون فيها في الحصول على طمأنينة إضافية بمعرفة صديق أو أحد أفراد الأسرة يمكنه رؤية مكانهم”.

وتتابع قائلة: “إن المستخدمين سيحتاجون إلى أن يكونوا أصدقاء، وأن يختاروا بشكل متبادل مشاركة الموقع المباشر من أجل استخدامها”.