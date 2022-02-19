محمد بن مسعود - الدمام - بدأت تتشكّل بالغرب والشمال.. تشمل الدوادمي وشقراء والمجمعة أظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية بدء تشكُّل موجاتٍ جديدة من الغبار إلى الغرب والشمال من منطقة الرياض، تشمل كلاً من: الدوادمي وشقراء والمجمعة، إضافة إلى حفر الباطن وجنوب القصيم. وبحسب موقع “طقس العرب”، أشارت التوقعات إلى احتمالية تزايد تأثير الغبار خلال الساعات المقبلة من نهار اليوم السبت، وسط توقعاتٍ بتجدُّد الموجات الغبارية يوم الأحد في مناطق واسعة.الأرصاد حالة الطقس

19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443 12:50 PM بدأت تتشكّل بالغرب والشمال.. تشمل الدوادمي وشقراء والمجمعة موجات الغبار تدهم الرياض وصور الأقمار الاصطناعية ترصدها موجات الغبار تدهم الرياض وصور الأقمار الاصطناعية ترصدها أظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية بدء تشكُّل موجاتٍ جديدة من الغبار إلى الغرب والشمال من منطقة الرياض، تشمل كلاً من: الدوادمي وشقراء والمجمعة، إضافة إلى حفر الباطن وجنوب القصيم. وبحسب موقع “طقس العرب”، أشارت التوقعات إلى احتمالية تزايد تأثير الغبار خلال الساعات المقبلة من نهار اليوم السبت، وسط توقعاتٍ بتجدُّد الموجات الغبارية يوم الأحد في مناطق واسعة. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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