شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المتأهلين للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بتعليم ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس الطالبات المتأهلات للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022 للعام الدراسي 1443هـ للمرحلة الرابعة والخامسة ، والتي تأهلت فيها أربع طالبات للمعارض المركزية بالمرحلة الرابعة بالمنافسة مع 333 مشروعًا علميًا يمثلون 52 إدارة تعليمية ، والحصول على جائزة خاصة بمعرض إبداع للعلوم والهندسة في المدينة المنورة – المرحلة الخامسة بالمنافسة مع 152 طالبا وطالبة بمشاريع هندسية وعلمية .

حيث حققت الطالبة أبرار عبدالرزاق طه هوساوي من الثانوية الثانية بينبع الصناعية التأهل في الحصول على تصنيف موهبة استثنائية في مبادرة “الموهوبون العرب”، فيما حققت الطالبة جوان معاذ بن عمر زللي من مدرسة رضوى العالمية – المنهج الأمريكي – متوسط التأهل لمعرض إبداع للعلوم والهندسة والحصول على جائزة خاصة كما حققت الطالبة يارا محمد سعيد بادحدح من الثانوية الثانية بينبع الصناعية التأهل للمعارض المركزية (الرياض) إبداع 2022. وكما حققت الطالبة تولين بدر مبروك العتيبي من المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية التأهل للمعارض المركزية (الرياض) إبداع 2022.

وكرم مدير التعليم الطالبة رهف ياسين بكر برناوي من ثانوية صفية بنت عبدالمطلب لترشيحها على المستوى الوطني لتمثيل الطالبات الموهوبات المتميزات بمجال البرمجة بمحافظة ينبع ، في حفل تدشين مسابقة مدرستي تبرمج برعاية معالي وزير التعليم في الرياض ضمن 12 طالبا وطالبة من 11 إدارة تعليمية، كما كرم الطالب عبدالرحمن الأحمدي لتأهله في “المبادرون العرب” ، والطالب رواد فلمبان ، والطالب زياد بالبيد ، والطالب عصام المولد ، والطالب ملهم الشريف ، والطالب زياد الغامدي ، والطالب عبدالملك خان لتأهلهم بإبداع 2022 في تصفيات الرياض والمدينة.

ومن جهة أخرى كرمت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي مديرات المدارس المتأهلة وأمهات الطالبات المتأهلات، بحضور رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع غادة الحويطي وعدد من القيادات الإشرافية.

الجدير بالذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي هو مسابقة علمية تقوم بتنظيمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وذلك بالاشتراك مع وزارة التعليم؛ للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة ودعم مسيرته التنموية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع وفقاً لصحيفة المدينة.