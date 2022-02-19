رياح وأتربة مثارة تعيق الرؤية.. “أمن الطرق” تنبّه قائدي المركبات بالرياض

نبّهت القوات الخاصة لـ “أمن الطرق” مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من (الخرج – الدرعية – العاصمة الرياض – الدلم – الحريق) من التقلبات الجوية ونشاطٍ في الرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.
وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر، قالت فيها: “تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من (الخرج – الدرعية – العاصمة الرياض – الدلم – الحريق)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ – بمشيئة الله – نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، وذلك حسبما وردنا من المصدر الرسمي، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة”.
وطالبت بأخذ الحيطة أثناء القيادة لتفادي أي مشكلات- لا قدّر الله.
19 فبراير 2022 – 18 رجب 1443 11:53 AM
بالعاصمة والدرعية طالبت بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة تفادياً لوقوع أيّ مكروهٍرياح وأتربة مثارة تعيق الرؤية.. “أمن الطرق” تنبّه قائدي المركبات بالرياض
نبّهت القوات الخاصة لـ “أمن الطرق” مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من (الخرج – الدرعية – العاصمة الرياض – الدلم – الحريق) من التقلبات الجوية ونشاطٍ في الرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.
وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر، قالت فيها: “تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من (الخرج – الدرعية – العاصمة الرياض – الدلم – الحريق)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ – بمشيئة الله – نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، وذلك حسبما وردنا من المصدر الرسمي، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة”.
وطالبت بأخذ الحيطة أثناء القيادة لتفادي أي مشكلات- لا قدّر الله.
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