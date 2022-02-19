"الحج" تصدر 385 ألف تصريح للعمرة والصلاة والزيارة أمس

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أوضحت وزارة الحج والعمرة في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي تصدره حول الأرقام اليومية للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين، إن الوزارة قدمت أمس 18 فبراير 2022 م، 374.145 تصريحاً تمثلت في 256.179 تصريح صلاة، و117.966 تصريحاً للعمرة في المسجد الحرام، ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد 28.154.245 خلال عام 1443هـ.
وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر: تم تقديم 11.769 تصريحاً بالمسجد النبوي؛ بينها 3.956 لزيارة الرسول، و7.813 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 3.639.542 خلال العام الهجري 1443 هـ.
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