البحرين تستضيف منتدى الأمن السيبراني مارس المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق أعمال منتدى الأمن السيبراني في البحرين تحت عنوان: “حماية البيانات وأمن المعلومات في عصر الأمن السيبراني” وذلك في الفترة من 20 – 21 مارس 2022، بمركز البحرين للمؤتمرات، فندق كراون بلازا – مملكة البحرين. وتنظم المؤتمر مجموعة أوريجين الرائدة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات في البحرين والمنطقة.

ويعتبر الأمن السيبراني وحماية البيانات في هذا العصر ضرورة حتمية لمختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وخصوصًا المؤسسات التي تتعامل دوليًا بشكل كبير وتتعامل بشكل أكثر في التعاملات المالية، كالمصارف والمؤسسات المعتمدة على التحويلات المالية، وكذلك الوزارات والقطاعات المهتمة بشؤون الأمن والمنافذ البحرية أو الجوية أو البرية وغيرها. وحقيقة الأمر، فإن الأمن السيبراني أصبح مهمًا أيضًا بالنسبة للأفراد في استخدامهم اليومي للتكنولوجيا وشبكات الإنترنت والبرامج التقنية الحديثة.

ومن هنا أتت فكرة عقد هذا المنتدى، ليركز الضوء على آخر المستجدات في الأمن السيبراني وتأثيره الكبير في الحفاظ على البيانات المعقدة في مختلف المؤسسات. حيثُ تنعقد أعمال المنتدى على مدى يومين متتاليين، حيث سيركز في اليوم الأول على مجموعة من المحاور الهامة من بينها، الفهم الشامل والحقيقي للأمن السيبراني وأهميته، نظرة عامة على برامج وأجهزة الأمن السيبراني ومعرفة التدابير التي يمكن تنفيذها لحماية الأعمال التجارية من التهديدات السيبرانية، التركيز على اكتساب المهارات المناسبة والمطلوبة للاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية في مختلف المؤسسات، بالإضافة إلى المهارات العملية اللازمة لتكوين وإدارة فريق أمن سيبراني متكامل، إلى جانب التمرن على مجموعة من المهارات اللازمة لتطوير استراتيجيات تجنب المخاطر السيبرانية والتخفيف من حدتها إذا ما وجدت.

وسيتضمن المنتدى طاولة حوار مستديرة يشارك فيها مجموعه من الخبراء والمختصين لإثراء الحضور بأهم وأحدث التوجهات في مجال الأمن السيبراني وما يتعلق بحماية المعلومات. أضف إلى ذلك أنه ستُنفذ في اليوم الثاني للمنتدى ورشتي عمل متخصصتين حول أهمية حماية الأجهزة الشخصية وأجهزة العمل وستكون الورشة الأولى بعنوان (مخاطر بيانات الهاتف المتنقل والمسافرين المنفردين.)، والورشة الثانية بعنوان (تدقيق الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث السيبرانية).

والجدير بالذكر بأن المحاضر والمدرب الرئيسي في هذا المنتدى هو الدكتور ريتشارد بنغلي من بريطانيا، وهو يمتلك خبرة ومعرفة كبيرتين جدًا في هذا المجال، فقد عمل مع كبار المسؤوولين ورؤساء الوزراء في مجال الأمن السيبراني، من بينهم توني بلير وجوردن براون، كما أنه يمتلك مؤلفات وبحوث علمية في مجال الأمن السيبراني وحماية المعلومات والبيانات.

وسوف يُنفذ المنتدى ذاته في دبي على مدى يومين متتاليين أيضًا، بتاريخ 15 – 16 مارس 2022 بفندق ميلينيوم – دبي والذي سيحاضر فيه المتحدث الرئيسي، الدكتور ريتشارد بينغلي، بالإضافة لعدد من المتحدثين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. وتُعد هذه الفعالية هي التعاون الأول بين شركة كينغستون العالمية في دبي ومجموعة أوريجين، لتنفيذ فعاليات ومؤتمرات متخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.