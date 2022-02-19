رئيس مجلس الشورى: الدبلوماسية البرلمانية تسهم في معالجة القضايا المشتركة وتصب في وحدة العمل البرلماني المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أنّ المشاركة الفاعلة في المحافل العربية، تؤكد تميّز ونجاح الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، وحضورها الإيجابي، وتعد فرصة لتبادل الخبرات والحوار البنّاء، وتسهم في معالجة القضايا المشتركة، وتصب في وحدة العمل البرلماني المشترك، كما تعد فرصة لإبراز التطور والتقدم الذي تشهده مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والخطط والبرامج التنموية التي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأعرب معاليه عن بالغ الفخر والاعتزاز بالتعاون العربي المشترك، وتنسيق العمل البرلماني في مختلف المحافل الدولية، وذلك تفعيلًا لتطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول العربية، تجاه تعزيز أطر التعاون بين المؤسسات التشريعية العربية، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة وطموحاتهم.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد مساء اليوم (الجمعة)، وجمع معالي رئيس مجلس الشورى بأصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي ينعقد حاليًا في القاهرة.

وخلال اللقاء تم استعراض مسيرة تطور العمل البرلماني العربي المشترك وتوحيد المواقف بين السلطات التشريعية في الدول العربية، وبحث السبل الكفيلة لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة وفق أجندة العمل البرلماني العربي المشترك.