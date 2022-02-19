استشاري يكشف عن 3 عوامل تصعب التحكم بالسكري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن 3 عوامل ثبت علمياً ارتباطها بسوء التحكم بمرض السكري. وأوضح النمر، عبر حسابه بتويتر أن العوامل المرتبطة بسوء التحكم بمرض السكري تشمل تأخير النوم والأكل والاستيقاظ. ونصح بتناول وجبة العشاء قبل النوم بـ 3 ساعات على الأقل خاصة إذا كانت دسمة، لتجنب ارتجاع المريء، وانقطاع التنفس، والاستيقاظ المتكرر، وحدوث الكوابيس، وأيضاً الإرهاق بعد النوم.

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