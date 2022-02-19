جدة تبدأ يومها بهطول أمطار خفيفة وسط توقعات بمزيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

شهدت جدة، صباح اليوم، أمطاراً متفرقة وسط توقعات بحالة تقلبات تتخللها أمطار متفرقة طوال اليوم.

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، نبّه الإنذار المبكر من حالة أمطارٍ خفيفة تشمل جدة وثول ورابغ، وتستمر للثالثة عصر اليوم؛ تصحبها رياحٌ نشطة وارتفاعٌ للأمواج.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطارٍ رعدية على مناطق عدة، منها مكة المكرّمة؛ تسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، كما لا يستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر.