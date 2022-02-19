اخبار الخليج – الارصاد: الطقس دافئاً خلال النهار ويكون غائماً جزئيا عند المساء

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون دافئاً خلال النهار ويكون غائماً جزئيا عند المساء. الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال المساء. ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 25%.

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