محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إن حالة الطوارئ العامة، التي أُعلنت في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، سيتم تمديدها إلى ما بعد أول مارس بسبب استمرار الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة.
وأضاف بايدن أن وفاة أكثر من 900 ألف أمريكي بسبب كوفيد-19 أكدت ضرورة التصدي للجائحة “بكامل قدرات” الحكومة الاتحادية.
وقال بايدن في رسالة أمس الجمعة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ نشرها البيت الأبيض “ما زالت هناك ضرورة لاستمرار حالة الطوارئ العامة”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يمدّد حالة الطوارىء العامة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.