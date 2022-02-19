استشاري يحذر من كثرة تناول الوجبات السريعة: تزيد من احتمالات الإصابة بـ”جرثومة المعدة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حذر استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، الدكتور وليد الحزيم، من زيادة احتمالات تعرض الشخص الذي يعتمد على الوجبات السريعة للإصابة بـ”جرثومة المعدة”.

وأضاف الحزيم، أن جرثومة المعدة قد تكون سبباً في الإصابة بالسرطان بنسبة 1% فقط، وقرحة المعدة بنسبة 10 %، والتقرحات السطحية بنسبة 50 %، موضحاً أن مشاكل الارتجاع لا علاقة لها بجرثومة المعدة.

ونوه خلال لقائه مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن النسبة الأعلى من المصابين بجرثومة المعدة لا توجد لديهم أعراض، موضحاً أن 50 % من المجتمع حامل للجرثومة ولكنها لا تنشط عند كل الناس.

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وحول أسباب الإصابة بجرثومة المعدة، أشار إلى أن أبرز تلك الأسباب هو تناول الماء والغذاء الملوث أو الملامسة المباشرة بين المصاب والآخرين.