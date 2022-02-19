محمد بن مسعود - الدمام - مصير مؤلم يصيب الإعلامي عمرو اديب وزوجتة لميس الحديدي .. اليكم ما حصل لهما وأحزن قلوب الملايين

شف الإعلامي عمرو أديب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، مشيراً إلى أن الأعراض ما زالت بسيطة وخفيفة.

إصابة عمرو أديب ولميس الحديدي بكورونا

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وطالب عمرو أديب من الجمهور الدعاء لهما بالشفاء العاجل من فيروس كورونا من خلال تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي توتير.

ومزح عمرو أديب مع الجمهور واصفاً الإصابة بكورونا بمجرد فاصل قصير إعلاني وسيعود هو وزوجته بعدها لاستكمال برامجهم التلفزيونية.