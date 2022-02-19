خبير روسي يوضح أعراض الإصابة بسرطان الرئة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
ذكر خبير روسي في الأورام السرطانية عددا من الأعراض أو الإشارات التي تنذر بالإصابة بسرطان الرئة وتطوره.
وقال رئيس مركز الأورام الجزيئية ، فلاديسلاف ميليكو، إنه نادرًا ما يكون هذا المرض من دون أعراض. وتتمثل الأعراض الرئيسية في السعال المستمر والضعف، وقد يظهر دم أو قيح في البلغم مع مرور الوقت، بالإضافة إلى ألم في الصدر، بحسب ما نشر موقع “تساريغراد”.
وذكر الخبير عددين من الأعراض الأخرى التي تدل على الإصابة بالمرض وتطور حالته، كفقدان الوزن، وتورم الوجه والرقبة، وصعوبة البلع، وثني صفيحة الظفر على أطراف الأصابع.
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يذكر أنه، في وقت سابق، توصل فريق من العلماء إلى برنامج غذائي يساعد في علاج السرطان.
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